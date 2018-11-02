Руководители детдома в Магнитогорске заработали 9 млн на одеялах для сирот

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-02T09:36:45+03:00

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В Магнитогорске работает центр помощи «Апельсин». Там помогают сиротам. Следователи считают, что три бухгалтера, замдиректора и руководитель сговорились и провернули мошенничество и служебный подлог.

СК сообщает, что афера тянулось с 2007 года. Руководители детдома заключали фиктивные договоры на поставку в приют постельного белья и спецодежды. Товары не привозли, а бюджетные деньги выводили. Ущерб превышает 9 млн рублей.

— Также они необоснованно завышали зарплату. Преступления выявлены сотрудниками ФСБ. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Только по статье за мошенничество обвиняемым может грозит до 10 лет колонии. От работы их отстранили.

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