Полиция показала человека, который сообщил о бомбе в правительстве Челябинской области
1 ноября неизвестный устроил атаку на несколько административных зданий: сообщил о взрывных устройствах в администрации Советского района и правительстве Челябинской области. Здания эвакуировали. Вскоре звонившего отыскали.
Им оказался пожилой челябинец. Он рассказал, что выпил и решил таким образом отомстить чиновникам за личные обиды.
— Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о терроризме. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, — сообщили в УМВД Челябинска.
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Телефонный террорист.Видео: УМВД Челябинска