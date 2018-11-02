2018-11-02T10:33:47+03:00
Происшествия

Полиция показала человека, который сообщил о бомбе в правительстве Челябинской области

Ему грозит до 8 лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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Подозреваемый не смог внятно рассказать, зачем дестабилизировал обстановку.Подозреваемый не смог внятно рассказать, зачем дестабилизировал обстановку.Фото: кадр с видео
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1 ноября неизвестный устроил атаку на несколько административных зданий: сообщил о взрывных устройствах в администрации Советского района и правительстве Челябинской области. Здания эвакуировали. Вскоре звонившего отыскали.

Им оказался пожилой челябинец. Он рассказал, что выпил и решил таким образом отомстить чиновникам за личные обиды.

— Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о терроризме. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, — сообщили в УМВД Челябинска.

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Телефонный террорист.Видео: УМВД Челябинска

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