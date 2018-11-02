«Газель» столкнулись с фурой на М-5 в Челябинской области
Водители чудом остались живы
Фото: ГИБДД Челябинской области
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Аварию зафиксировали в 6.30 утра в Чебаркульском районе. На трассе Москва-Челябинск неподалеку от Чебаркуля «Газель» вылетела на встречную полосу. Здесь ее снесла фура Volvo.
Фура удар пережила спокойно. Порвалась лишь обшивка кузова. А вот «Газель» опрокинулась на бок. Водитель страшно перепугался, но отделался царапинами.
— Ему назначили амбулаторное лечение. Сейчас устанавливаем причины столкновения, — сообщили в ГИБДД Челябинской области.
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