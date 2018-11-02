«Газель» столкнулись с фурой на М-5 в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:25 2018-11-02T13:25:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Аварию зафиксировали в 6.30 утра в Чебаркульском районе. На трассе Москва-Челябинск неподалеку от Чебаркуля «Газель» вылетела на встречную полосу. Здесь ее снесла фура Volvo.

Фура удар пережила спокойно. Порвалась лишь обшивка кузова. А вот «Газель» опрокинулась на бок. Водитель страшно перепугался, но отделался царапинами.

— Ему назначили амбулаторное лечение. Сейчас устанавливаем причины столкновения, — сообщили в ГИБДД Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.