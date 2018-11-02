2018-11-02T13:34:35+03:00
Происшествия

В Челябинской области два завода оштрафовали за то, что сбрасывали в озера и реки вредные вещества

Они отравляли водоемы нефтепродуктами, цинком, аммиаком и другими опасными химикатами
Валентина ВАГАНОВА
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Челябинская природоохранная прокуратура наложила штрафы на ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и ПАО «Комбинат «Магнезит» за нарушения при водопользовании.

В течение 2017-2018 годов ЧТЗ сбрасывал стоки и дренажные воды в Первое озеро. При этом качество стоков не определялось, а их сброс осуществлялся с превышением нормативов загрязняющих веществ: аммиака, ионов аммония, нитрит-ионов, меди, цинка и мышьяка.

В это же время сточные воды комбината «Магнезит» стекались в реки Первая и Большая Сатка с превышением показателей нефтепродуктов, взвешенных веществ, сухого остатка, железа, хлорид-ионов, сульфат-ионов.

— Челябинским природоохранным прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях на оба завода. На предприятия наложены штрафы: на ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» — 80 тысяч рублей, ПАО «Комбинат «Магнезит» — 30 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Руководство предприятий обязали устранить нарушения и наказать виновных.

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