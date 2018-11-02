Еще одну школу в Челябинске дезинфицировали из-за случая пневмонии

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-02T13:34:54+03:00

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В Челябинске зафиксирован очередной случай пневмонии у школьника. На этот раз заболел ученик лицея № 77, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

Так как заболевание очень заразное и способно привести к осложнениям, учащихся лицея еще на прошлой неделе распустили по домам. Детям пришлось учиться дистанционно. В здании школы провели профилактические мероприятия. Подобная ситуация сложилась в школах № 19, 54 и 121.

О росте заболеваемости пневмонией Роспотребнадзор заявил в сентябре. Если летом в Челябинске эту болезнь регистрируют у 80-90 человек за неделю, то в начале осени порог поднялся до 140 человек. В основном это была бактериальная пневмония - осложнение после ОРВИ.

— На этой неделе в Челябинске зарегистрированы 8887 случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 4%. Ситуация не эпидемическая, — говорят в Роспотребнадзоре. — Случаев гриппа не зарегистрировано.

Медики призывают земляков прививаться. Прививка значительно повышает возможности организма к сопротивлению таким болячкам и предупреждает развитие пневмонии.

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