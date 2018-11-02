Вооруженные иностранцы устроили налет на теплицы в Челябинской области
В Каслинском районе работает тепличное хозяйство. Накануне вечером туда приехали неизвестные. Четверо мужиков были одеты в камуфляж. Вооружены битами и ножами. Молодчики накинулись на сотрудников фермы.
За вечер банда провернула два нападения на разные теплицы. Отобрали у сотрудников смартфоны и деньги. В одном из хозяйств из сейфа вытащили более 400 000 рублей.
— С места преступления злоумышленники скрылись на угнанном авто. Наши сотрудники задержали подозреваемых. Все они граждане ближнего зарубежья. Завели дела о разбое, угоне авт. Каждому грозит до 12 лет колонии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Сейчас налетчики в изоляторе.
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