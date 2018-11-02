За отказ зачислить ребенка в школу директора оштрафовали на 30 тыс. рублей в Челябинской области
Директор школы из города Юрюзань отказалась зачислить новенького ребенка, пришедшего в восьмой класс, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
— Заявление мамы даже не зарегистрировали. И мотивированный ответ: почему так случилось, родителям ребенка не дали, — говорят в прокуратуре.
А между тем федеральный закон говорит, что для отказа есть только одна причина — отсутствие свободных мест. Во время проверки прокуратуры они в школе были.
Директора школы оштрафовали на 30 тыс. рублей. А мальчик все-таки попал в нужную школу.
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