За отказ зачислить ребенка в школу директора оштрафовали на 30 тыс. рублей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-02T13:57:18+03:00

Дама не приняла заявление от родителей без уважительных причин

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Директор школы из города Юрюзань отказалась зачислить новенького ребенка, пришедшего в восьмой класс, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Заявление мамы даже не зарегистрировали. И мотивированный ответ: почему так случилось, родителям ребенка не дали, — говорят в прокуратуре.

А между тем федеральный закон говорит, что для отказа есть только одна причина — отсутствие свободных мест. Во время проверки прокуратуры они в школе были.

Директора школы оштрафовали на 30 тыс. рублей. А мальчик все-таки попал в нужную школу.

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