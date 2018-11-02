2018-11-02T16:44:44+03:00
Происшествия

Мягкий приговор вынесли жителю Челябинска, который избил ветерана

Он выплатил компенсацию и раскаялся
Андрей АБРАМОВ
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Мужчина избил ветерана возле подъезда.Мужчина избил ветерана возле подъезда.Фото: кадр с видео
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В суде Ленинского района разбирали дело 32-летнего жителя Челябинска. Пару месяцев назад он побил ветерана возле подъезда жилого дома. Дедушка сделал мужику замечание, когда увидел его пьяного ранним утром. За это получил травму носа и рассечение головы.

Видео драки разлетелось по СМИ. После этого нападавший сам пришел в полицию. Оказалось, что у него за плечами пару сроков в колонии. В суде он рассказал, что тогда поссорился с женой и несколько дней подряд пил.

Суд приговорил его к двум годам условного срока. Однако прокуратура против столь мягкой меры и просит дать хотя бы полтора года, но реального срока. Кроме явки с повинной, смягчающими обстоятельствами стали малолетний ребенок и компенсация 30 тысяч на лекарства побитому ветерану.

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Драка у подъезда.

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