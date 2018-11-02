2018-11-02T17:35:13+03:00
Общество

Водитель судебных приставов спас жительницу Челябинской области, которая разбилась в аварии

Она чуть не влетела в его авто на скользкой дороге
Андрей АБРАМОВ
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Мутигулла Шаниязов всегда готов помочь. Фото: УФССП по Челябинской областиМутигулла Шаниязов всегда готов помочь. Фото: УФССП по Челябинской области
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29 октября служебная машина судебных приставов из Коркино отправилась в очередной рейс. Нужно было проехать многочисленных должников в надежде застать их дома.

— Погода не способствовала автомобильным поездкам: скользкая дорога, дождь, переходящий в снег. Водитель Мутигулла Шаниязов, много лет посвятивший работе за рулем, был крайне осторожен, но все-таки сам едва не попал в аварию, — рассказывают в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Навстречу Мутугулле вылетела легковушка. Он сумел увести свое авто от удара. Вторая машина вылетела на обочину и вписалась в дерево. Герой заглушил мотор и кинулся к разбитому автомобилю.

— За рулем была женщина. Голова, руки в крови. Дверь машины не поддавалась. Пытаясь вызволить раненую из ловушки, Мутигулла одновременно вызвал скорую помощь и ГИБДД. Когда они подъехали, женщина-водитель была уже вызволена из покореженной машины, и ею сразу же занялись медики, — рассказывают приставы.

О Шаниязове коллеги говорят только теплые слова:

— Он надежный, всегда готов помочь. У него доброе сердце и широкая душа.

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