Водитель судебных приставов спас жительницу Челябинской области, которая разбилась в аварии

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-02T17:35:13+03:00

Она чуть не влетела в его авто на скользкой дороге

Изменить размер текста: A A

29 октября служебная машина судебных приставов из Коркино отправилась в очередной рейс. Нужно было проехать многочисленных должников в надежде застать их дома.

— Погода не способствовала автомобильным поездкам: скользкая дорога, дождь, переходящий в снег. Водитель Мутигулла Шаниязов, много лет посвятивший работе за рулем, был крайне осторожен, но все-таки сам едва не попал в аварию, — рассказывают в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Навстречу Мутугулле вылетела легковушка. Он сумел увести свое авто от удара. Вторая машина вылетела на обочину и вписалась в дерево. Герой заглушил мотор и кинулся к разбитому автомобилю.

— За рулем была женщина. Голова, руки в крови. Дверь машины не поддавалась. Пытаясь вызволить раненую из ловушки, Мутигулла одновременно вызвал скорую помощь и ГИБДД. Когда они подъехали, женщина-водитель была уже вызволена из покореженной машины, и ею сразу же занялись медики, — рассказывают приставы.

О Шаниязове коллеги говорят только теплые слова:

— Он надежный, всегда готов помочь. У него доброе сердце и широкая душа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.