Подросток убил бабушку за 150 рублей в Челябинской области
Окровавленное тело старушки нашли в одном из домов поселка Чесма Челябинской области. Какой-то изверг изуродовал бабушку ножом. На трупе - десятки ранений, что можно усомниться в адекватности преступника. Погибшей было 78 лет.
— Возбуждено уголовное дело за убийство. Максимальное наказание — до 15 лет колонии. Установлено лицо, причастное к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
По неподтвержденной информации пенсионерку зарезал местный школьник среднего звена. Он требовал с нее денег, но та не дела. После убийства парень нашел 150 рублей и сбежал.
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