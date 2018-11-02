Подросток убил бабушку за 150 рублей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 18:36 2018-11-02T18:36:44+03:00

Ему грозит до 15 лет колонии

Изменить размер текста: A A

Окровавленное тело старушки нашли в одном из домов поселка Чесма Челябинской области. Какой-то изверг изуродовал бабушку ножом. На трупе - десятки ранений, что можно усомниться в адекватности преступника. Погибшей было 78 лет.

— Возбуждено уголовное дело за убийство. Максимальное наказание — до 15 лет колонии. Установлено лицо, причастное к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По неподтвержденной информации пенсионерку зарезал местный школьник среднего звена. Он требовал с нее денег, но та не дела. После убийства парень нашел 150 рублей и сбежал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.