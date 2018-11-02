Маршрутка с пассажирами перевернулась на трамвайных путях в Магнитогорске
Серьезная авария произошла 2 ноября в Магнитогорске. Маршрутное такси занесло и микроавтобус вылетел на трамвайные рельсы. Машину подбросило и она опрокинулась на бок.
Выбираться пассажирам помогали очевидцы. Сейчас обстоятельства аварии выясняет ГИБДД. В первую очередь проверяют водителя. По одной из версий, причиной аварии стал гололед.
— Все произошло на моих глазах. Я ехал пассажиром в другой маршрутке. Попросил своего водителя остановиться и кинулся на помощь. Серьезно пострадали парень и девушка. У последней что-то с ногами. Остальные целы, — рассказал свидетель аварии Вячеслав.
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