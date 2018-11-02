2018-11-02T18:42:40+03:00
Происшествия

Маршрутка с пассажирами перевернулась на трамвайных путях в Магнитогорске

Пострадали два пассажира
Андрей АБРАМОВ
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Фото группы VK «На дорогах Магнитки»Фото группы VK «На дорогах Магнитки»
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Серьезная авария произошла 2 ноября в Магнитогорске. Маршрутное такси занесло и микроавтобус вылетел на трамвайные рельсы. Машину подбросило и она опрокинулась на бок.

Выбираться пассажирам помогали очевидцы. Сейчас обстоятельства аварии выясняет ГИБДД. В первую очередь проверяют водителя. По одной из версий, причиной аварии стал гололед.

— Все произошло на моих глазах. Я ехал пассажиром в другой маршрутке. Попросил своего водителя остановиться и кинулся на помощь. Серьезно пострадали парень и девушка. У последней что-то с ногами. Остальные целы, — рассказал свидетель аварии Вячеслав.

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