Маршрутка с пассажирами перевернулась на трамвайных путях в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 18:42 2018-11-02T18:42:40+03:00

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Серьезная авария произошла 2 ноября в Магнитогорске. Маршрутное такси занесло и микроавтобус вылетел на трамвайные рельсы. Машину подбросило и она опрокинулась на бок.

Выбираться пассажирам помогали очевидцы. Сейчас обстоятельства аварии выясняет ГИБДД. В первую очередь проверяют водителя. По одной из версий, причиной аварии стал гололед.

— Все произошло на моих глазах. Я ехал пассажиром в другой маршрутке. Попросил своего водителя остановиться и кинулся на помощь. Серьезно пострадали парень и девушка. У последней что-то с ногами. Остальные целы, — рассказал свидетель аварии Вячеслав.

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