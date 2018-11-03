2018-11-03T10:42:07+03:00
Общество

Юных героев из Челябинской области наградили медалями за спасение людей

Торжественная церемония прошла в Москве накануне Дня народного единства
Любовь СЛАВИНА
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Фото: chelspasatel.ruФото: chelspasatel.ru
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20 юных героев из разных уголков России удостоены медалей Российского союза спасателей «За мужество в спасении» и «За спасение жизни». Среди них шестеро детей из Челябинской области.

Шестиклассница Алена Волкова из Верхнего Уфалея спасла тонущую в городском пруду девочку. Александр Мантуров из села Кундравы, увидев перевернувшуюся лодку с двумя детьми, поспешил на своей надувной лодке и вытащил мальчишек, один из которых был в бессознательном состоянии, оказав ему первую помощь.

Вытащили из воды двух тонущих школьниц варненские гимназисты Егор Василевски и Дмитрий Жабин. А Данила Селиванов и Константин Коликов, учащиеся средней школы поселка Октябрьский, помогли полицейским задержать дебошира, угрожавшего людям.

— За смелые поступки ребят поблагодарили сенаторы Совета Федерации Валентина Матвиенко и Юрий Воробьев, министр МЧС России Евгений Зиничев, председатель Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа Сергей Щетинин, Герои России и СССР и другие известные персоны, — рассказали в пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области. — Они вручили детям подарки, грамоты и медали.

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