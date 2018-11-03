Бастовавшие в Челябинске водители автобусов добились выплаты зарплат за два месяца
Вчера, 2 ноября, многие горожане опоздали на работу, не дождавшись ранних утренних автобусов на своих привычных маршрутах.
График работы муниципального транспорта нарушила забастовка водителей, отказавшихся сесть за руль. К ним присоединились кондукторы. Причина — невыплата зарплат за октябрь и сентябрь, а кто-то еще и за август не получил.
Позже движение восстановилось. Долги по зарплате выплачены по крайней мере за последние два месяца. Эмоционально отреагировал на ситуацию в своем паблике депутат Госдумы Владимир Бурматов:
«Люди признаются, что их семьи первый раз нормально поели за последние два месяца».
Депутат написал, что челябинским транспортникам полностью выплатили долги по зарплате за август и сентябрь. Его помощники перепроверили эту информацию, водители ее подтвердили.
Прокуратура Курчатовского района возбудила административное дело в отношении руководства ООО «Общественный городской транспорт» за невыплату зарплаты рабочим. Надзорное ведомство проводит проверку. Установлено, что почти полтысячи сотрудников не получали зарплаты, общая сумма которых составляет 15 миллионов рублей.
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