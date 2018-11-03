В историческом музее челябинцы проведут активный вечер «Ночи искусств»

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-03T13:16:27+03:00

Скучать не будут ни взрослые, ни дети. Фото: chelmuseum.ru

Посетителей ждут фото на память, мастер-классы по рукоделию и приключения среди экспозиций

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В театрах Челябинска традиционная «Ночь искусств» пройдет в воскресенье, 4 ноября. А Государтсвенный исторический музей Южного Урала ждет на эту акцию гостей сегодня, 3 ноября, с 18:00 до 21:00. Вечер обещает быть ярким.

— Музейные залы превратятся в большую арт-площадку для проведения открытых лекториев, интерактивных занятий, перфомансов и других увлекательных событий, — рассказали в пресс-службе учреждения.

По единому билету (всего за 100 рублей) посетителям удастся побывать на любой площадке, а по желанию и на всех. В открытой мастерской по линогравюре можно своими руками напечатать для себя комсомольскую открытку. Увидеть воочию, как работают музейные реставраторы и таксидермисты (специалисты по изготовлению чучел). Узнать тайны самых редких экспонатов.

Детей в сказочное путешествие по залам музея проведет домовенок Музя, приготовивший приключение-квест «Секрет семейных ценностей». А для любителям рукоделия устроят мастер-класс по созданию тряпичной куклы.

Кстати, в фотозоне на память о визите гости музея смогут получить снимки.

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