Сокращенному в Челябинске министру общественной безопасности предлагают идти в политику

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-03T14:16:11+03:00

Экс-глава регионального Евгений Савченко к совету подошел сдержанно и с решением не торопится

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О том, что министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко уходит в отставку, СМИ сообщили вчера, 2 ноября. Кстати, представители прессы уважали Евгения Викторовича за открытость и искренность своих позиций.

Сам Савченко обнародовал эту новость вчера же на своей странице в соцсети: «Сегодня моя крайняя рабочая пятница в статусе регионального министра. С 07.11.2018 года я вновь просто пенсионер».

При этом он поделился размышлениями по теме увольнения и неким анализом своей деятельности на посту министра, получив от челябинцев многочисленные слова поддержки и сожаления о его уходе с этой должности.

Появились советы, чем мог бы Савченко с его огромным опытом заняться в дальнейшем. Например, пойти в политику.

— Стараюсь трезво смотреть на вещи и объективно воспринимать свой личностный ресурс, — отреагировал на это предложение Евгений Юрьевич. — Если приму положительное решение, то готов работать с теми, кто упор делает не на критику власти, а на изложение конкретных мер улучшения качества жизни родного для меня региона и Челябинска.

И сделал акцент на то, что совершенно точно продолжит с соратниками усилия «по исправлению бед, которые осознанно или по недомыслию допущены должностными лицами при строительстве различных элементов аппаратных систем безопасности в регионе».

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