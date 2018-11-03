2018-11-03T17:10:29+03:00
Происшествия

Жительница Челябинской области прописала в своей квартире 29 иностранцев

Владелице жилплощади грозит лишение свободы
Любовь СЛАВИНА
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Фото: 74.мвд.рфФото: 74.мвд.рф
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В Магнитогорске 48-летняя хозяйка квартиры (площадь неизвестна) фиктивно поставила на миграционный учет по своему адресу 29 иностранных граждан. Все они — гастарбайтеры.

Утаить свой «бизнес» предприимчивой даме не удалось. Сотрудники службы участковых уполномоченных магнитогорской полиции в ходе проведенных мероприятий выявили «многонаселенную» квартиру.

— Дознаватели райотдела полиции «Орджоникидзевский» Магнитогорска возбудили уголовное дело. По статье Уголовного кодекса РФ за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации женщину могут лишить свободы на срок до трех лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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