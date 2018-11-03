Жительница Челябинской области прописала в своей квартире 29 иностранцев

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-03T17:10:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Магнитогорске 48-летняя хозяйка квартиры (площадь неизвестна) фиктивно поставила на миграционный учет по своему адресу 29 иностранных граждан. Все они — гастарбайтеры.

Утаить свой «бизнес» предприимчивой даме не удалось. Сотрудники службы участковых уполномоченных магнитогорской полиции в ходе проведенных мероприятий выявили «многонаселенную» квартиру.

— Дознаватели райотдела полиции «Орджоникидзевский» Магнитогорска возбудили уголовное дело. По статье Уголовного кодекса РФ за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации женщину могут лишить свободы на срок до трех лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06