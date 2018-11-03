В Челябинске собирают подписи против вырубки леса

СЕГОДНЯ 17:58 2018-11-03T18:00:23+03:00

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Активисты группы «Парковый Челябинск», объединяющей жителей нескольких крупных микрорайонов, опубликовали коллективное письмо и предлагают согражданам поставить под ним свои подписи.

Люди возмущены тем, что в марте нынешнего года в 56-м микрорайоне Челябинска были вырублены сотни молодых сосен и берез для возведения там двух частных домов. Вырубку признали незаконной. Но с сентября работы возобновились. Вырубка продолжилась.

Парковчане выяснили, что на месте леса намерены строить 10-ти этажный дом, затем еще и еще. Под топор пойдут тысячи деревьев.

— Мы требуем запрета против какого либо строительства на месте лесного массива. Требуем не нарушать право граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленное в Конституции РФ, — пишут жители микрорайона. Полный текст письма здесь.

P.S. Письмо можно подписать в спортклубе Инфинити (ул. Хариса Юсупова, 103), в центре «Дом» (ул. Тукая, 17б), в приемной Довженко Д. В. по четвергам с 16 до 19 часов (ул. Скульптора Головницкого, д. 8, кв. 43). Кто хочет помочь в сборе подписей, обращаться к модераторам группы «Парковый».

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