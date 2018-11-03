2018-11-03T19:44:32+03:00
Общество

В Челябинске на трамвайных путях горят рельсы

Видео выложили в сеть горожане
Любовь СЛАВИНА
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Кадр с видео: искры на рельсах хорошо видны в темное время суток.Кадр с видео: искры на рельсах хорошо видны в темное время суток.
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Пост с роликом, на котором искрятся рельсы, появился в группе «Челябинский транспорт» с комментарием:

- А у нас газ, а у вас? Горят рельсы по всему городу, не успевают залатывать. Между прочим, сейчас по рельсам бежит всего 100 ампер.

На видео – участок рельс на перекрестке улиц Евтеева и Цвиллинга. Об этом пишут в комментариях участники группы:

- Там, где это горело, уже заварили, но ненадолго. Там по всей трамвайной линии видно салют, когда стемнеет.

- На пл. Революции точно такое же зрелище. А после проезжающего вагона вообще фонтан искр поднимается!

- И на Заводоуправлении тоже самое!

- Минус не уходит на подстанцию. Вот ток и ищет пути отхода. Кабелем-то никто не занимается. Искрят стыки даже там, где есть шунты. И напряжение падает из-за этого.

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В Челябинске на трамвайных путях горят рельсы.Видео выложили в сеть горожане

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