В Челябинске на трамвайных путях горят рельсы
Пост с роликом, на котором искрятся рельсы, появился в группе «Челябинский транспорт» с комментарием:
- А у нас газ, а у вас? Горят рельсы по всему городу, не успевают залатывать. Между прочим, сейчас по рельсам бежит всего 100 ампер.
На видео – участок рельс на перекрестке улиц Евтеева и Цвиллинга. Об этом пишут в комментариях участники группы:
- Там, где это горело, уже заварили, но ненадолго. Там по всей трамвайной линии видно салют, когда стемнеет.
- На пл. Революции точно такое же зрелище. А после проезжающего вагона вообще фонтан искр поднимается!
- И на Заводоуправлении тоже самое!
- Минус не уходит на подстанцию. Вот ток и ищет пути отхода. Кабелем-то никто не занимается. Искрят стыки даже там, где есть шунты. И напряжение падает из-за этого.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события? Сообщите нам: kpravda@ya.ru.
SMS: 8-902-616-06-06
В Челябинске на трамвайных путях горят рельсы.Видео выложили в сеть горожане