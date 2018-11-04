Учительница из Магнитогорска выиграла миллион рублей у звезд шоу-бизнеса

СЕГОДНЯ 09:57 2018-11-04T10:00:03+03:00

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Жительница Магнитогорска Зиля Султанова отправила свой вопрос на интеллектуальное шоу «Пятеро на одного», что идет по каналу «Россия». Его-то ведущий и задал участникам в самом финале программы, когда на кону было больше миллиона рублей. По правилам игры, если команда не отвечает на вопрос правильно, деньги уходят телезрителю. Так и случилось в последней октябрьской программе.

Известные телеведущие Ольга Шелест и Антон Комолов, актер Андрей Ургант, актриса из команды КВН «Парма» Светлана Пермякова и музыкант Александр Пушной не смогли сказать, чем знаменита река Амазонка. Разумеется, кроме того, что она самая большая в мире. Правильный ответ: через нее нет ни одного моста.

Звездная команда проиграла, а 1 млн 80 тыс руб отправились в Магнитогорске — учительнице Зиле Султановой.

Звездная команда, которую обыграла жительница Магнитогорска. Фото: стоп-кадр из телепрограммы.

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