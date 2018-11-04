«Нож вместо кольца»: житель Челябинска зарезал любимую после предложения руки и сердца

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-04T10:46:47+03:00

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Страшное преступление случилось вчера, 3 ноября, в доме по проспекту Победы в Челябинске. Молодой человек пришел к своей возлюбленной. Они встретились в подъезде. По всей видимости, отношения у пары на тот момент уже расстроились. Хотя до этого они встречались около трех лет. 24-летний парень все же решил сделать попытку и предложил возлюбленной выйти за него замуж. Услышав отказ, он достал складной нож и зарезал ее.

Как сообщает информационное агентство «Новости УрФО», на крики дочери в подъезд выбежали родители. Отец погнался за убийцей, а мать вызвала «скорую». 22-летняя девушка скончалась до приезда врачей.

Несостоявшегося жениха задержали. Он признал свою вину. Характеристики у парня только положительные: из положительной семьи, не пьет, работает, занимается спортом.

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