2018-11-04T11:03:08+03:00
Общество

Опаздываем! Объекты к саммитам ШОС и БРИКС возводятся с недельным отставанием

Ранним воскресным утром губернатор Борис Дубровский объехал Челябинск
Ольга АНТОНОВА
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Ранним утром Борис Дубровский объехал Челябинск.Ранним утром Борис Дубровский объехал Челябинск.
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Сбор журналистов около резиденции губернатора был назначен на 7.10 утра воскресенья, 4 ноября. В повестке — объезд стройплощадок объектов к саммитам ШОС и БРИКС.

Ударнее всего строится конгресс-холл «Таганай» на улице Труда. В декабре, говорит инвестор Алексей Наговицын, начнется монтаж кровли, чтобы спокойно приступить к инженерным работам внутри будущего здания. Основного, кстати, для заседаний 26 президентов стран-участниц ШОС и БРИКС. Сдадут Конгресс-холл в декабре 2019 года, по графику.

Движется стройка и на берегу реки Миасс, у цирка. Там возводят стеклянные корпуса общественно-делового центра «Крылья». Проект все еще проходит Главгосэкспертизу. Но губернатор Дубровский уверен: здание построят в срок.

Продвигается стройка гостиницы на ул. Васенко: на площадке за первой школой наконец-то есть жизнь.

Кстати, у главы региона поинтересовались, как он относится к назначению Виталия Мутко куратором подготовки Челябинска к саммитам. Дубровский оценивает положительно, ведь вице-премьер, по его словам, уже включился в работу и помог пройти оперативнее главгосэкспертизу реконструкции Челябинского аэропорта.

Вывод Дубровского по итогам поездки: есть недельное отставание от графика. Что недопустимо и нужно подтянуться.

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