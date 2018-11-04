2018-11-04T11:24:24+03:00
Звезды

Знаменитые японцы покажут в Челябинске спектакль про селфи

Это история любви девушки из страны восходящего солнца и русского парня
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: из афиши Челябинского Камерного театраФото: из афиши Челябинского Камерного театра
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Подумаешь, селфи! Модное веяние времени, даже дурная привычка. А как звучит название спектакля! «Селфи сквозь время и расстояние. Свидание с Комати». Чувствуется и философский подход, и любовная романтика… Так, пожалуй, могут только японцы.

В Челябинск они приедут в рамках перекрестного года Японии и России. То есть мы там у них свою русскую душу на сцене раскрываем, а они нам свой загадочный менталитет показывают. Камерный театр, где пройдет спектакль, называет приезжающих артистов всемирно известными, а спектакль — уникальным.

Зрителей ждет соло на японской бамбуковой флейте «Сякухати», традиционный национальный танец и стихи великой поэтессы века Оно-Но Комати. Спектакль расскажет историю любви японской девушки Айки и русского танцора Андрея.

Интересные детали: актриса Томоми Орита, которая играет Айку, училась в московском ГИТИСе. А у себя в Японии она сыграла роль шекспировской Джульетты.

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