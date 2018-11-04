2018-11-04T12:57:41+03:00
Общество

Водитель, переобуйся! На Челябинскую область движется снег с дождем

Упрдор «Южный Урал» заявляет о повышенной готовности техники на федеральных трассах
Ольга АНТОНОВА
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--Фото: Мария ЛЕНЦ
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Это сегодня в Челябинске безветренно и тепло. А уже в понедельник, 5 ноября, синоптики прогнозируют мокрый снег. Регион накроет непогода. Ночью в горах ожидается сильный снегопад, на юге — снег с дождем, в отдельных районах слабый гололед. Возможно налипание мокрого снега на провода.

Внимание, водители: на дорогах — гололедица от снежного наката, в горах местами сильная. Ветер юго-западный с переходом на северный, порывистый, скоростью 7-20 м/с.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», все подрядные организации оповещены о возможных осложнениях и предупреждены о готовности к ликвидации последствий. Техника и спецсредства находятся в режиме повышенной готовности. 22 машины дорожных мастеров круглосуточно патрулируют федеральные дороги Челябинской и Курганской областей.

Просьба к водителям воздержаться от перемещений на неподготовленных к зиме автомобилях! В случае затруднений движения просьба сообщать в диспетчерскую службу 8 (351) 266-65-63 (круглосуточно).

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