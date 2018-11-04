2018-11-04T14:30:52+03:00
Происшествия

В Челябинской области молодой мужчина погиб, разговаривая по телефону в ванне

Мобильный упал в воду
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: Архив КПФото: Архив КПФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Родные и знакомые Руслана Салимова до сих пор не верят в случившееся: молодой человек скончался у себя дома от несчастного случая. Его нашли мертвым в ванне, наполненной водой. Там же лежал сотовый телефон, кабель которого был включен в розетку. По всей видимости, Руслан, принимая ванну, разговаривал по телефону, а тот выскользнул из рук. Мужчину убило электрическим током.

В соцсетях скорбят по погибшему. Знакомые Руслана пишут, что его будут хоронить 6 ноября на родине — в Кургане. А умер мужчина в Озерске, где жил в последние годы.

— Я в шоке! Позвонила маме Русика, она все подтвердила, — пишут в группе «Подслушано в Озерске» в «ВКонтакте».

Судя по фотографиям в соцсетях, Рустам трудился в МЧС России. Друзья рассказывают, что он очень любил маму. Был прекрасным товарищем, позитивным человеком. «Добрый веселый здоровяк» — вспоминают коллеги.

— Будьте аккуратны, не рискуйте! У Вас есть родные и близкие, подумайте о них! Соболезнования родным и близким! — прокомментировала в соцсетях Юлия Беляева.

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