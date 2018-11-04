Жительница Магнитогорска купила хлеб с накладным ногтем

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-04T17:52:40+03:00

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— Купила сегодня фруктовый хлеб. Цена, между прочим, 70 рублей. Внутри оказался женский ноготь. Нормально? Почему работают без перчаток? — пожаловалась в соцсети жительница Магнитогорска Ирина Котельникова.

На выложенном ею фото — вещдоки. Кусочек хлеба и выпавший из него искусственный ноготь.

В комментариях к посту мужчины сразу заявили, что накладные ногти — зло. Также, как и накладные ресницы, волосы и прочее. Также магнитогорцы посоветовали обратиться в администрацию пекарни: виновницу по рукам отыщут быстро.

— По нормам СапПиНа вообще с маникюром нельзя работать, не то чтобы еще и с нарощенные и вся работа в перчатках должна происходить, нужно наказать и рабочего и мастера который допустил к работе в ненадлежащем виде... — прокомментировала Юлия Воронцова.

Но оказались и те, кто посочувствовал булочнице.

— Надеюсь, проблема только с ногтем, а с пальцем все в порядке, — написал Савелий.

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