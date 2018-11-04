«Трактор» вел в счете, но не смог переиграть «Сочи» в домашнем матче

СЕГОДНЯ 17:52 2018-11-04T17:52:05+03:00

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Черно-белые к середине первого периода вели со счетом 2:0. Голы у «Трактора» поочередно забросили Ник Бэйлен и Семен Кокуев. А потом, к сожалению, забрасывали только сочинцы — в первом, во втором и третьем периодах. В итоге поражение — 2:4.

После этого тура чемпионата КХЛ сезона 2018-2019 «Трактор» остался на 10-й строчке турнирной таблицы.

Болельщики теперь увидят «Трактор» в Челябинске только 20 ноября. В этот день «медведи» на домашней арене сыграют с казанским «Ак Барсом». А до этого будет три матча на выезде: 12 ноября в Минске с «Динамо», 14-го с подмосковным «Витязем», 16-го — с питерским СКА.