2018-11-05T08:08:30+03:00
Общество

Двух пропавших женщин ищут в Магнитогорске

Близкие молят о помощи через соцсети
Лидия ПЕСКОВА
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Ульяна Дмитриева не выходит на связь почти две недели.Ульяна Дмитриева не выходит на связь почти две недели.
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Сразу два крика о помощи раздались в социальных сетях. В сообществе «Черное & Белое Магнитогорск» размещены два поста, которые сообщают о розыске пропавших в городе женщин.

Ульяна Дмитриева 1982 года рождения ушла из дома по улице Московская, 2, почти две недели назад — 26 октября. С тех пор ее больше никто не видел. Ульяна славянской внешности, среднего роста и телосложения, с русыми до плеч волосами. Женщину ищут полиция и волонтеры отряда «Легион Спас» (тел. 8 (351) 2-777-911).

Вторая дама приехала в город к бабушке со своим другом. Но вчера вышла на улицу и не вернулась. Парень выложил соцсетях ее фото с мольбой о помощи. Заявлять о пропаже в полицию и даже бабушке девушки он не решился. История завершилась благополучно. Девушка вскоре нашлась, она ходила к знакомым, не предупредив об этом близких.

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