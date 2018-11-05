Трамвай протаранил стоящую на путях иномарку в Челябинской области
Эффектное ДТП произошло на перекрестке улиц Грязнова и Суворова в Магнитогорске. В начале пятого вечера девушка на иномарке разворачивалась на трамвайных путях и угодила под таран электротранспорта.
— Поворачивая, я остановилась на рельсах. Поток встречных автомобилей был большой, и я не смогла быстро освободить перекресток. В это время с остановки «Консерватория» на большой скорости ко мне приблизился трамвай. Он мог остановиться, но протаранил мой автомобиль, — рассказывает в соцсетях пострадавшая хозяйка иномарки.
В салоне машины, помимо водителя, находились еще два человека: пожилая женщина и подросток. Никто из них не пострадал. Вагоновожатый и пассажиры трамвая № 14 — тоже.
В обстоятельствах ДТП разбирается ГИБДД. Владелица иномарки ищет свидетелей произошедшего. Женщина полагает, что правилами пренебрег водитель трамвая.
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