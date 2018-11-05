2018-11-05T10:46:14+03:00
Происшествия

Лже-полицейский обещал жителю Челябинской области вернуть права за 50 тыс. рублей

Горе-водитель остался без прав и без денег
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Лже-силовик сам оказался за решеткой.Лже-силовик сам оказался за решеткой.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Неприятная история произошла с жителем Кыштыма. За нарушение правил дорожного движения у мужчины забрали права. Пытаясь выкупить их, он лишился 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Оставшийся без прав водитель рассказал о своей беде мало знакомому человеку. А тот, представившись силовиком, пообещал вернуть права и попросил за незаконную помощь 50 тысяч рублей.

— Мужчина передал лже-полицейскому деньги, а спустя какое-то время тот потребовал увеличить сумму благодарности. Поняв, что его водят за нос, житель Кыштыма обратился в полицию, — уточняют подробности этой истории в главке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее не судимый 28-летний местный житель. Естественно, никакого отношения к органам он не имел. Теперь лже-силовику грозят пять лет лишения свободы. Его будут судить за мошенничество.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль с беременной пассажиркой врезался в столб в Челябинске по вине полицейского
Трамвай протаранил стоящую на путях иномарку в Челябинской области
Двух пропавших женщин ищут в Магнитогорске
«Трактор» вел в счете, но не смог переиграть «Сочи» в домашнем матче
Жительница Магнитогорска купила хлеб с накладным ногтем
В Челябинской области молодой мужчина погиб, разговаривая по телефону в ванне
Водитель, переобуйся! На Челябинскую область движется снег с дождем
Знаменитые японцы покажут в Челябинске спектакль про селфи
Опаздываем! Объекты к саммитам ШОС и БРИКС возводятся с недельным отставанием
«Нож вместо кольца»: житель Челябинска зарезал любимую после предложения руки и сердца
Учительница из Магнитогорска выиграла миллион рублей у звезд шоу-бизнеса
В Челябинске на трамвайных путях горят рельсы
В Челябинске собирают подписи против вырубки леса