Лже-полицейский обещал жителю Челябинской области вернуть права за 50 тыс. рублей
Неприятная история произошла с жителем Кыштыма. За нарушение правил дорожного движения у мужчины забрали права. Пытаясь выкупить их, он лишился 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Оставшийся без прав водитель рассказал о своей беде мало знакомому человеку. А тот, представившись силовиком, пообещал вернуть права и попросил за незаконную помощь 50 тысяч рублей.
— Мужчина передал лже-полицейскому деньги, а спустя какое-то время тот потребовал увеличить сумму благодарности. Поняв, что его водят за нос, житель Кыштыма обратился в полицию, — уточняют подробности этой истории в главке.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее не судимый 28-летний местный житель. Естественно, никакого отношения к органам он не имел. Теперь лже-силовику грозят пять лет лишения свободы. Его будут судить за мошенничество.
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