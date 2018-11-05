Лже-полицейский обещал жителю Челябинской области вернуть права за 50 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-05T10:46:14+03:00

Горе-водитель остался без прав и без денег

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Неприятная история произошла с жителем Кыштыма. За нарушение правил дорожного движения у мужчины забрали права. Пытаясь выкупить их, он лишился 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Оставшийся без прав водитель рассказал о своей беде мало знакомому человеку. А тот, представившись силовиком, пообещал вернуть права и попросил за незаконную помощь 50 тысяч рублей.

— Мужчина передал лже-полицейскому деньги, а спустя какое-то время тот потребовал увеличить сумму благодарности. Поняв, что его водят за нос, житель Кыштыма обратился в полицию, — уточняют подробности этой истории в главке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан ранее не судимый 28-летний местный житель. Естественно, никакого отношения к органам он не имел. Теперь лже-силовику грозят пять лет лишения свободы. Его будут судить за мошенничество.

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