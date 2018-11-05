Автомобиль с беременной пассажиркой врезался в столб в Челябинске по вине полицейского

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-05T11:17:20+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло в воскресенье, 4 ноября. Около часа дня на Копейском шоссе супруги на «Тойоте» врезалась в столб в районе пожарной части.

— Я двигался по правой полосе в сторону Машиностроителей. У пожарной части со среднего ряда в мой ряд начал перестраиваться «Форд куга». Мне пришлось аварийно тормозить и уходить от столкновения. В итоге я врезался в столб, — пишет в соцсетях хозяин пострадавшей машины.

Вместе с ним в салоне сидела беременная жена. Женщине рожать буквально на днях. Ребенок чудом не пострадал, но у матери порезана рука.

Виновник ДТП сначала скрылся с места аварии. Но его догнали и вернули свидетели. Однако своей вины мужчина не признает.

Попавшие в ДТП утверждают, что хозяин «Форда» сотрудник полиции, и опасаются, что он избежит наказания. Отец семейства просит откликнуться свидетелей ЧП. Возможно, у кого-то сохранилась видеозапись.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.