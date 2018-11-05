Автомобиль с беременной пассажиркой врезался в столб в Челябинске по вине полицейского
ДТП произошло в воскресенье, 4 ноября. Около часа дня на Копейском шоссе супруги на «Тойоте» врезалась в столб в районе пожарной части.
— Я двигался по правой полосе в сторону Машиностроителей. У пожарной части со среднего ряда в мой ряд начал перестраиваться «Форд куга». Мне пришлось аварийно тормозить и уходить от столкновения. В итоге я врезался в столб, — пишет в соцсетях хозяин пострадавшей машины.
Вместе с ним в салоне сидела беременная жена. Женщине рожать буквально на днях. Ребенок чудом не пострадал, но у матери порезана рука.
Виновник ДТП сначала скрылся с места аварии. Но его догнали и вернули свидетели. Однако своей вины мужчина не признает.
Попавшие в ДТП утверждают, что хозяин «Форда» сотрудник полиции, и опасаются, что он избежит наказания. Отец семейства просит откликнуться свидетелей ЧП. Возможно, у кого-то сохранилась видеозапись.
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