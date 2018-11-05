Пожар в больнице Челябинска удалось потушить до приезда пожарных
Около одиннадцати часов утра в понедельник, 5 ноября, в терапевтическом корпусе ГКБ № 1 вспыхнул пожар. На лестничной площадке каким-то образом загорелась оконная рама, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
К счастью, огонь очень быстро заметил персонал клиники. Медики сами потушили пожар до приезда спецтехники и бригады пожарных. Эвакуировать персонал клиники и больных не пришлось. Но сотрудники МЧС все же поднялись к месту горения.
Они еще раз проверили, что опасность уже миновала. И собрали материал для дознания. Специалисты должны ответить на вопрос: что же произошло, что стало причиной пожара и не повторится ли это снова.
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