Житель Челябинска, зарезавший свою деавушку, арестован на два месяца
В понедельник, 5 ноября, суд избрал меру пресечения для молодого человека, который зарезал свою любимую из-за отказа выйти за него замуж.
Молодой человек арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье «убийство» и грозят 15 лет заключения.
Напомним, 3 ноября 24-летний житель Челябинска пришел в подъезд к своей девушке, которая жила на проспекте Победы, и предложил ей руку и сердце. Когда девушка отказалась, он избил ее и поранил перочинным ножом. Пострадавшая умерла до приезда врачей.
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