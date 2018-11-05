2018-11-05T16:40:10+03:00
Происшествия

Житель Челябинска, зарезавший свою деавушку, арестован на два месяца

Молодой человек уже признался в убийстве
Лидия ПЕСКОВА
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Суд решил оставить убийцу под стражей.Суд решил оставить убийцу под стражей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 5 ноября, суд избрал меру пресечения для молодого человека, который зарезал свою любимую из-за отказа выйти за него замуж.

Молодой человек арестован на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье «убийство» и грозят 15 лет заключения.

Напомним, 3 ноября 24-летний житель Челябинска пришел в подъезд к своей девушке, которая жила на проспекте Победы, и предложил ей руку и сердце. Когда девушка отказалась, он избил ее и поранил перочинным ножом. Пострадавшая умерла до приезда врачей.

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