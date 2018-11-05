Доброму духу Таганая — киалимской бабушке — вот-вот стукнет 105 лет
Героиня туристических баек — киалимская бабушка — в этом году отмечает 105-летие. Национальный парк «Таганай» объявил традиционный сбор подарков для доброго духа гор.
— Поздравить именинницу могут художники, дизайнеры и литераторы от 7 до 18 лет. На конкурс принимаются экологические поделки, видеоролики, поздравления в стихах или прозе, а также плакаты, — замечаются в пресс-службе нацпарка.
Работы можно присылать до 30 ноября в офис национального парка на улице Шишкина, д. 3а в Златоусте или в Музее природы в Центральной усадьбе, в Пушкинском поселке. Подробности конкурса можно узнать по телефону +7 (904) 94-332-39 или по электронной почте beber@taganay.org.
Подарки вручат на празднике, посвященном дню рождения бабушки, в канун Нового года.
НА ЗАМЕТКУ
Киалимская бабушка — это вечная странница по таганайским лесам, дряхлая, сухонькая, с котомкой за плечами. Заблудившимся она может указать дорогу. А иногда, наоборот, запутывает путников. Поэтому, останавливаясь на Киалимском кордоне, туристы обязательно задабривают бабулю, оставляя ей банку тушенки или что-нибудь из припасов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.