Доброму духу Таганая — киалимской бабушке — вот-вот стукнет 105 лет

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-05T17:26:51+03:00

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Героиня туристических баек — киалимская бабушка — в этом году отмечает 105-летие. Национальный парк «Таганай» объявил традиционный сбор подарков для доброго духа гор.

— Поздравить именинницу могут художники, дизайнеры и литераторы от 7 до 18 лет. На конкурс принимаются экологические поделки, видеоролики, поздравления в стихах или прозе, а также плакаты, — замечаются в пресс-службе нацпарка.

Работы можно присылать до 30 ноября в офис национального парка на улице Шишкина, д. 3а в Златоусте или в Музее природы в Центральной усадьбе, в Пушкинском поселке. Подробности конкурса можно узнать по телефону +7 (904) 94-332-39 или по электронной почте beber@taganay.org.

Подарки вручат на празднике, посвященном дню рождения бабушки, в канун Нового года.

НА ЗАМЕТКУ

Киалимская бабушка — это вечная странница по таганайским лесам, дряхлая, сухонькая, с котомкой за плечами. Заблудившимся она может указать дорогу. А иногда, наоборот, запутывает путников. Поэтому, останавливаясь на Киалимском кордоне, туристы обязательно задабривают бабулю, оставляя ей банку тушенки или что-нибудь из припасов.

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