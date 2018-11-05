2018-11-05T17:48:57+03:00
Общество

Костер помог спасателям выйти на след заблудившегося под Миассом мужчины

Пенсионер решил прогуляться и сбился с дороги
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Костер облегчил работу спасателям.Костер облегчил работу спасателям.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В лесах под Миассом спасатели обнаружили и вывели к людям 63-летнего мужчину, который заблудился во время прогулки, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Пенсионер вышел из поселка Колокольчики и решил прогуляться пешком до санатория «Большой Утес». По пути он сбился с дороги и заплутал неподалеку от озера Большой Кисегач. На счастье, у пенсионера был с собою мобильник. Он набрал экстренный номер и связался со спасателями.

Спасатели посоветовали мужчине разжечь костер, чтобы место его нахождения было видно издалека. Это сработало. Спасатели на квадроцикле обследовали территорию и заметили дым — пенсионера вывели к людям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Доброму духу Таганая — киалимской бабушке — вот-вот стукнет 105 лет
Житель Челябинска, зарезавший свою девушку, арестован на два месяца
Пожар в больнице Челябинска удалось потушить до приезда пожарных
Автомобиль с беременной пассажиркой врезался в столб в Челябинске по вине полицейского
Лже-полицейский обещал жителю Челябинской области вернуть права за 50 тыс. рублей
Трамвай протаранил стоящую на путях иномарку в Челябинской области
Двух пропавших женщин ищут в Магнитогорске
«Трактор» вел в счете, но не смог переиграть «Сочи» в домашнем матче
Жительница Магнитогорска купила хлеб с накладным ногтем
В Челябинской области молодой мужчина погиб, разговаривая по телефону в ванне
Водитель, переобуйся! На Челябинскую область движется снег с дождем
Знаменитые японцы покажут в Челябинске спектакль про селфи
Опаздываем! Объекты к саммитам ШОС и БРИКС возводятся с недельным отставанием
«Нож вместо кольца»: житель Челябинска зарезал любимую после предложения руки и сердца
Учительница из Магнитогорска выиграла миллион рублей у звезд шоу-бизнеса
В Челябинске на трамвайных путях горят рельсы
В Челябинске собирают подписи против вырубки леса