Костер помог спасателям выйти на след заблудившегося под Миассом мужчины
В лесах под Миассом спасатели обнаружили и вывели к людям 63-летнего мужчину, который заблудился во время прогулки, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Пенсионер вышел из поселка Колокольчики и решил прогуляться пешком до санатория «Большой Утес». По пути он сбился с дороги и заплутал неподалеку от озера Большой Кисегач. На счастье, у пенсионера был с собою мобильник. Он набрал экстренный номер и связался со спасателями.
Спасатели посоветовали мужчине разжечь костер, чтобы место его нахождения было видно издалека. Это сработало. Спасатели на квадроцикле обследовали территорию и заметили дым — пенсионера вывели к людям.
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