Смертельно опасно: в Челябинской области уже открыли сезон зимней рыбалки

СЕГОДНЯ 04:39 2018-11-06T04:39:34+03:00

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Любители релаксации с удочками всегда с нетерпением ждут рыбалку в первый лед. Говорят, что клев в это время лучше обычного. Но если поторопиться, цена за рыбешку может быть очень высока. В первые дни ноября на водоемах Челябинской области уже появились рыбаки. Южноуральцы выкладывают в соцсети фото первопроходцев.

— Сезон «Рыбаки-утопленники осень-2019» открыт, — комментируют пользователи соцсетей.

— Вчера на пробежку выходил, тоже видел одноразового рыбака, — написал 4 ноября в «ВКонтакте» житель Миасса Иван Демидов.

— Уже в пятницу (2 ноября — прим. автора) на златоустовском пруду двое в палатках сидели, — ответил ему Михаил Доновский.

Не смотря на то, что каждый год в ноябре и даже декабре спасатели достают из воды тела рыбаков, рискованных меньше не становится.

Будьте осторожны: лед на водоемах еще не окрепший. Рыбачить с него можно, только когда его толщина достигнет 4 — 5 см.

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