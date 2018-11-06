В Челябинской области детскую площадку разукрасили матерным граффити
Весь свой скудный словарный запас неизвестная троица изложила на скамейках, горках и качелях. Среди матерных словечек удивительно смотрится слово «люблю» на гараже. Вот такой «арт-хаус» в одном из дворов Челябинской области.
— В районе улицы Зеленой какие-то дураки изрисовали площадку, на которой играют дети. Самое интересное, что они подписали свои имена. Может, они прочитают здесь, им станет стыдно, и они так же ночью придут и отмоют это! — написал Сергей Серов в группе «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте».
В комментариях подписчики группы сомневаются, что у этих художников есть совесть. Советуют найти этих Кристину, Юлю и Колю, и заставить все оттирать. Но, скорее всего, отмывать площадку придется родителям маленьких детей, которые тут гуляют.
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