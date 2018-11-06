2018-11-06T04:42:09+03:00
Дом. Семья

В Челябинске неизвестные вскрыли автомобиль и украли кошку в послеоперационном бандаже

Хозяйка обещает вознаграждение за свою рыжую Тусю
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Пропавшая Туся. Фото: Светлана КалашниковаПропавшая Туся. Фото: Светлана Калашникова
Изменить размер текста:

Преступление произошло в Челябинске 4 ноября с 8 до 9 часов вечера на парковке ТРК «Родник», напротив магазина «Ашан».

— Кошка метис: перс с сибирской. Рыжая, пушистая, толстенькая, около 6 кг, зовут Туся. Кошка после операции, шов на животе от подмышки до хвоста. Была одета в послеоперационную попону зеленого цвета. Кошка была в тканевой переноске серого цвета, — написала в группе «Зоо / Парковый / Челябинск» Светлана Калашникова.

Одни советуют обратиться к администрации торгового комплекса и посмотреть записи с уличных видеокамер. Другие ругают хозяев кошки за то, что оставили животное в машине.

— Может кому-то показалось, что над кошкой поиздевались и закрыли в машине, вот они ее и решили спасти? — предположила Марина Кузнецова.

Но взламывать машину… В общем, ситуация странная. Хозяйка кошки считает, что хулиганы могли выбросили животное в районе Родника или в парке Гагарина. Вся семья, в том числе ребенок, переживают за свою Тусю. Светлана обещает вознаграждение тому, кто вернет им кошку. Если вам что-то известно про Тусю, напишите Светлане в личные сообщения в «ВКонтакте».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юная жительница Челябинска поразила Максима Галкина на шоу «Лучше всех»
Пропавшего на Южном Урале 10-летнего хоккеиста нашли на трассе
В Челябинской области неизвестные до смерти избили больного раком мужчину
На Южном Урале разыскивают 10-летнего хоккеиста
В Челябинской области детскую площадку разукрасили матерным граффити
Смертельно опасно: в Челябинской области уже открыли сезон зимней рыбалки
Костер помог спасателям выйти на след заблудившегося под Миассом мужчины
Доброму духу Таганая — киалимской бабушке — вот-вот стукнет 105 лет
Житель Челябинска, зарезавший свою девушку, арестован на два месяца
Пожар в больнице Челябинска удалось потушить до приезда пожарных
Автомобиль с беременной пассажиркой врезался в столб в Челябинске по вине полицейского
Лже-полицейский обещал жителю Челябинской области вернуть права за 50 тыс. рублей
Трамвай протаранил стоящую на путях иномарку в Челябинской области
Двух пропавших женщин ищут в Магнитогорске
«Трактор» вел в счете, но не смог переиграть «Сочи» в домашнем матче
Жительница Магнитогорска купила хлеб с накладным ногтем
В Челябинской области молодой мужчина погиб, разговаривая по телефону в ванне
Водитель, переобуйся! На Челябинскую область движется снег с дождем
Знаменитые японцы покажут в Челябинске спектакль про селфи
Опаздываем! Объекты к саммитам ШОС и БРИКС возводятся с недельным отставанием
Кольцо и нож: житель Челябинска зарезал любимую после предложения руки и сердца
Учительница из Магнитогорска выиграла миллион рублей у звезд шоу-бизнеса
В Челябинске на трамвайных путях горят рельсы
В Челябинске собирают подписи против вырубки леса