В Челябинске неизвестные вскрыли автомобиль и украли кошку в послеоперационном бандаже

СЕГОДНЯ 04:42 2018-11-06T04:42:09+03:00

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Преступление произошло в Челябинске 4 ноября с 8 до 9 часов вечера на парковке ТРК «Родник», напротив магазина «Ашан».

— Кошка метис: перс с сибирской. Рыжая, пушистая, толстенькая, около 6 кг, зовут Туся. Кошка после операции, шов на животе от подмышки до хвоста. Была одета в послеоперационную попону зеленого цвета. Кошка была в тканевой переноске серого цвета, — написала в группе «Зоо / Парковый / Челябинск» Светлана Калашникова.

Одни советуют обратиться к администрации торгового комплекса и посмотреть записи с уличных видеокамер. Другие ругают хозяев кошки за то, что оставили животное в машине.

— Может кому-то показалось, что над кошкой поиздевались и закрыли в машине, вот они ее и решили спасти? — предположила Марина Кузнецова.

Но взламывать машину… В общем, ситуация странная. Хозяйка кошки считает, что хулиганы могли выбросили животное в районе Родника или в парке Гагарина. Вся семья, в том числе ребенок, переживают за свою Тусю. Светлана обещает вознаграждение тому, кто вернет им кошку. Если вам что-то известно про Тусю, напишите Светлане в личные сообщения в «ВКонтакте».

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