На Южном Урале разыскивают 10-летнего хоккеиста

СЕГОДНЯ 05:42 2018-11-06T07:21:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Григорий Максимов из поселка Ильино Челябинской области пропал 5 ноября. Предположительно он мог поехать в Челябинск.

По словам мамы, ранее сын никогда не уходил из дома. Десятилетний Гриша тренируется в секции хоккея. Перед его исчезновением в семье произошла ссора. Накануне его команда проиграла сопернику. Гриша стоял на воротах. Мальчик сильно переживал спортивную неудачу и мама предложила ему прекратить тренировки.

К поискам юного хоккеиста подключилась полиция.

Известно, что Григорий Максимов был одет в голубую болоньевую куртку, синие штаны с лампасами, кроссовки голубого цвета. Рост мальчика — 139 сантиметров, волосы светло-русые. Он вместе с мамой живет в деревне рядом с Челябинском, но сейчас может находиться в областном центре. При себе телефона у него не было.

Григорий Максимов был одет в короткую голубую болоньевую куртку с капюшоном, синие штаны с лампасами, кроссовки голубого цвета с оранжевыми вставками и белой подошвой. Его рост — 139 сантиметров, волосы светло-русые.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.