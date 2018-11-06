2018-11-06T07:21:18+03:00
Происшествия

На Южном Урале разыскивают 10-летнего хоккеиста

Школьник ушел из дома после ссоры с родителями
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото из домашнего архива МаксимовыхФото из домашнего архива Максимовых
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Григорий Максимов из поселка Ильино Челябинской области пропал 5 ноября. Предположительно он мог поехать в Челябинск.

По словам мамы, ранее сын никогда не уходил из дома. Десятилетний Гриша тренируется в секции хоккея. Перед его исчезновением в семье произошла ссора. Накануне его команда проиграла сопернику. Гриша стоял на воротах. Мальчик сильно переживал спортивную неудачу и мама предложила ему прекратить тренировки.

К поискам юного хоккеиста подключилась полиция.

Известно, что Григорий Максимов был одет в голубую болоньевую куртку, синие штаны с лампасами, кроссовки голубого цвета. Рост мальчика — 139 сантиметров, волосы светло-русые. Он вместе с мамой живет в деревне рядом с Челябинском, но сейчас может находиться в областном центре. При себе телефона у него не было.

Григорий Максимов был одет в короткую голубую болоньевую куртку с капюшоном, синие штаны с лампасами, кроссовки голубого цвета с оранжевыми вставками и белой подошвой. Его рост — 139 сантиметров, волосы светло-русые.

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