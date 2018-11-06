В Челябинской области неизвестные до смерти избили больного раком мужчину
На 56-летнего жителя Миасса напали на улице, когда он возвращался домой. Неизвестные жестоко избили его возле одного из домов по проспекту Макеева. От полученных травм мужчина скончался.
Его тело с многочисленными синяками и ссадинами обнаружили утром 5 октября случайные прохожие. Родственники узнали о трагедии от соседей. Родные рассказали, что погибший страдал онкологическим заболеванием. Врагов у него не было.
По данному факту следственный комитет Челябинской области начал проверку. Следователям предстоит выяснить, кто и за что так жестоко расправился с мужчиной.
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