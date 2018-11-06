Застройщику элитного ЖК в Челябинске дали пять лет колонии

СЕГОДНЯ 09:59 2018-11-06T09:59:49+03:00

Он обещал инвесторам помещения на первом этаже здания, но так и не отдал их

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В Советском райсуде разбирали дело директора строительной фирмы, которая возвела жилой комплекс «Фламган» в Челябинске. Коммерсанта признали виновным в мошенничестве и причинение имущественного ущерба. Суд посчитал, что бизнесмен обманул соинвесторов и похитил чужие деньги.

В стройку дома вложились несколько компаний. В обмен им обещали нежилые помещения на первых этажах комплекса. Но застройщик торговых площадей не передал. Ущерб оценили в 10,2 млн рублей.

— Четыре года назад подсудимый занял 2,6 млн рублей у предпринимателя, обещая помочь оформить земельный участок. Но не сделал этого и деньги не вернул. Свою вину он не признал. Объяснил, что не рассчитался с соинвесторами и кредиторами из-за отсутствия денег, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд приговорил его к пяти годам колонии-поселения. Взысканием долгов теперь займутся приставы.

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