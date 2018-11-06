С окраины на окраину. В Челябинске маршрутка связала Чурилово и «Парковый-2»

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-06T11:04:49+03:00

Микроавтобусы ходят с интервалом в 15 минут

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Очень удобный маршрут для жителей микрорайонов «Чурилового» и «Паркового-2» появился в Челябинске. Известно, что с общественным транспортом на окраинах города напряженка. А новая маршрутка №34/30 пойдет через центр города.

В Управлении транспорта администрации Челябинска корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пояснили, что перевозчик вышел на маршрут во вторник, 6 ноября. Интервалы ожидания машин — не более 15 минут.

Маршрут:

Мехколонна — ул. Конструктора Духова — С. Герасимова — Зальцмана — 1я Эльтонская — Линейная — ЧТЗ — пр. Ленина — Свободы — Ж/Д вокзал — Овчинникова — Курчатова — Энгельса — пр. Ленина — ЮУрГУ — Лесопарковая — Худякова — мкр. «Благодатово» — Университетская Набережная — Академика Королева — 250-летия Челябинска — Образовательный центр № 4 — Академика Макеева — Братьев Кашириных — Салавата Юлаева — Новгородский тракт (в обратном направлении: пр. Евгения Родионова — ул. Татищева) — мкр. Парковый 2 (ул. Петра Столыпина).

Номер маршрута — 34/30.

Проезд в маршрутке стоит 25 руб. Льгот и безналичного расчета нет.

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