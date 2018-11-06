В Челябинске пьяный натравил бойцовского пса на прохожего, который сделал замечание, что собака без намордника
Во дворе одного из домов Ленинского района Челябинска повздорили два жителя. 59-летний южноуралец выгуливал своего стаффордширского терьера — собаку бойцовской породы. Мимо проходил сосед и сделал замечание, что пес без намордника, а его владелец пьяный. Недолго думая, хозяин натравил животное на обидчика.
Пес покусал руки мужчины. Тот обратился в полицию. Возбудили уголовное дело за хулиганство с использованием оружия. В качестве оного выступает собака.
— Подозреваемый под подпиской. Ему грозит до пяти лет колонии. Кроме того, пострадавший имеет право потребовать материальную компенсацию за травмы, — рассказали в пресс-службе УМВД Челябинска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06