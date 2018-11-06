2018-11-06T12:07:59+03:00
Происшествия

В Челябинске пьяный натравил бойцовского пса на прохожего, который сделал замечание, что собака без намордника

Животное в деле проходит как «оружие»
Андрей АБРАМОВ
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Пьяный хозяин натравил пса на прохожего. Фото: Иван ВИСЛОВПьяный хозяин натравил пса на прохожего. Фото: Иван ВИСЛОВ
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Во дворе одного из домов Ленинского района Челябинска повздорили два жителя. 59-летний южноуралец выгуливал своего стаффордширского терьера — собаку бойцовской породы. Мимо проходил сосед и сделал замечание, что пес без намордника, а его владелец пьяный. Недолго думая, хозяин натравил животное на обидчика.

Пес покусал руки мужчины. Тот обратился в полицию. Возбудили уголовное дело за хулиганство с использованием оружия. В качестве оного выступает собака.

— Подозреваемый под подпиской. Ему грозит до пяти лет колонии. Кроме того, пострадавший имеет право потребовать материальную компенсацию за травмы, — рассказали в пресс-службе УМВД Челябинска.

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