Наказать живодера. В Челябинске умер филин, измазанный мазутом
Не пережил тяжелого отравления, отказали почки. Краснокнижный филин, спасенный челябинцами из рук продавца-изверга, умер. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» сообщил руководитель зооприюта «Спаси меня!» Карен Даллакян.
Покупателей нелегал искал в Интернете, запрашивал три тысячи рублей. На «контрольную закупку» прибыли журналисты, ветврач Даллакян и инспекторы регионального министерства экологии.
Птица была с макушки до кончиков крыльев измазана мазутом. Засохжую жижу Даллакян оттирал несколько часов. Мазут разъел перья, кожа покрылась язвами. Продавец якобы нашел ее в яме с нефтепродуктами.
Труп филина сейчас в ветлаборатории: эксперты готовят документы. Даллакян намерен добиться уголовного наказания для живодера:
— Продавать краснокнижных птиц частным лицам запрещено. О находке нужно сообщить в министерство экологии, обратиться к зоозащитникам. Мучитель неделю не оказывал филину помощи. Административное правонарушение нужно перквалифицировать в уголовное дело. В Челябинской области еще не было наказаний по статье «Жестокое обращение с животными». Пусть этот случай станет прецедентом.
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