2018-11-06T13:58:36+03:00
Общество

Наказать живодера. В Челябинске умер филин, измазанный мазутом

Зоозащитник Карен Даллакян намерен добиться уголовного наказания для продавца замученной птицы
Ольга АНТОНОВА
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Филин умер из-за интоксикации. Фото: Карен Дкллакян.Филин умер из-за интоксикации. Фото: Карен Дкллакян.
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Не пережил тяжелого отравления, отказали почки. Краснокнижный филин, спасенный челябинцами из рук продавца-изверга, умер. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» сообщил руководитель зооприюта «Спаси меня!» Карен Даллакян.

Покупателей нелегал искал в Интернете, запрашивал три тысячи рублей. На «контрольную закупку» прибыли журналисты, ветврач Даллакян и инспекторы регионального министерства экологии.

Птица была с макушки до кончиков крыльев измазана мазутом. Засохжую жижу Даллакян оттирал несколько часов. Мазут разъел перья, кожа покрылась язвами. Продавец якобы нашел ее в яме с нефтепродуктами.

Труп филина сейчас в ветлаборатории: эксперты готовят документы. Даллакян намерен добиться уголовного наказания для живодера:

— Продавать краснокнижных птиц частным лицам запрещено. О находке нужно сообщить в министерство экологии, обратиться к зоозащитникам. Мучитель неделю не оказывал филину помощи. Административное правонарушение нужно перквалифицировать в уголовное дело. В Челябинской области еще не было наказаний по статье «Жестокое обращение с животными». Пусть этот случай станет прецедентом.

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