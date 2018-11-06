«Трактор» остался без шести игроков основного состава

СЕГОДНЯ 14:18 2018-11-06T14:19:04+03:00

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Во время паузы в чемпионате КХЛ, которая связана с выступлением сборной России в Еврохоккейтуре, руководство черно-белых подсчитало потери.

— Ситуация, как вы знаете, непростая. Из-за травм мы лишились практически одновременно шести ведущих игроков. Наших лидеров. Выбыли два основных защитника — Шинин и Рясенский и четыре нападающих — Щехура, Бергстрем, Гюнге и Пеньковский. Для любого клуба КХЛ потеря одного-двух лидеров существенна и порой накладывает серьезный отпечаток на результат, а здесь — сразу шесть. Такого у нас не было ни разу. Но надо перетерпеть это испытание и идти дальше, — прокомментировал ситуацию в команде директор ХК «Трактор» Иван Сеничев.

Руководитель команды также отметил, что в последних трех матчах клуб одержал две победы и от зоны плей-офф «Трактор» отделяет всего три очка.

Кстати, недавно черно-белые договорились о подписании контракта с канадским форвардом, призером Олимпиады-2018 в Кристианом Томасом.

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