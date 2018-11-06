2018-11-06T14:19:04+03:00
Спорт

«Трактор» остался без шести игроков основного состава

Директор клуба Иван Сеничев прокомментировал ситуацию с травмами ведущих хоккеистов команды
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
«Трактор» остался без шести игроков основного состава.«Трактор» остался без шести игроков основного состава.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Во время паузы в чемпионате КХЛ, которая связана с выступлением сборной России в Еврохоккейтуре, руководство черно-белых подсчитало потери.

— Ситуация, как вы знаете, непростая. Из-за травм мы лишились практически одновременно шести ведущих игроков. Наших лидеров. Выбыли два основных защитника — Шинин и Рясенский и четыре нападающих — Щехура, Бергстрем, Гюнге и Пеньковский. Для любого клуба КХЛ потеря одного-двух лидеров существенна и порой накладывает серьезный отпечаток на результат, а здесь — сразу шесть. Такого у нас не было ни разу. Но надо перетерпеть это испытание и идти дальше, — прокомментировал ситуацию в команде директор ХК «Трактор» Иван Сеничев.

Руководитель команды также отметил, что в последних трех матчах клуб одержал две победы и от зоны плей-офф «Трактор» отделяет всего три очка.

Кстати, недавно черно-белые договорились о подписании контракта с канадским форвардом, призером Олимпиады-2018 в Кристианом Томасом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Совесть замучила»: житель Челябинской области признался в убийстве спустя 7 лет
Житель Челябинска застрелил соседа и спрятал его тело в колодец
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Союзный»
Боец из Челябинска на пожертвования поехал на чемпионат мира и выиграл «золото»
Наказать живодера. В Челябинске умер филин, измазанный мазутом
В Челябинске пьяный натравил бойцовского пса на прохожего, который сделал замечание, что собака без намордника
С окраины на окраину. В Челябинске маршрутка связала Чурилово и «Парковый-2»
Застройщику элитного ЖК в Челябинске дали пять лет колонии
Под Магнитогорском у водителя микроавтобуса за рулем остановилось сердце
Юная жительница Челябинска поразила Максима Галкина на шоу «Лучше всех»
Пропавшего на Южном Урале 10-летнего хоккеиста нашли на трассе
В Челябинской области неизвестные до смерти избили больного раком мужчину
На Южном Урале разыскивают 10-летнего хоккеиста
В Челябинске неизвестные вскрыли автомобиль и украли кошку в послеоперационном бандаже