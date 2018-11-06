2018-11-06T14:22:51+03:00
Спорт

Боец из Челябинска на пожертвования поехал на чемпионат мира и выиграл «золото»

Собрать деньги для Александра Комиссарова помогла «Комсомолка»
Алексей МИКУШИН
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Александр Комиссаров выиграл чемпионатюАлександр Комиссаров выиграл чемпионатюФото: из архива героя публикации
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Первое место в разделе «лайт-контакт» (без нанесения ударов) и второе — в «фул-контакте» (удары разрешены). Таков результат чемпиона России по рукопашному бою 36-летнего Александра Комиссарова на первенстве мира по панкратиону (включает в себя элементы борьбы, бокса, каратэ). Соревнования закончились в минувшие выходные в Беларуси и собрали представителей единоборств из 30 государств. Комиссаров выступал в категории «ветераны» в весе до 66 килограммов.

— Я впервые выиграл «золото» чемпионата мира. В прошлом году было два призовых места. В этом удалось завоевать главный титул. Спасибо всем кто болел за меня. Тем, кто перечислил необходимую сумму для поездки на чемпионат мира в Беларусь, — сказал в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» — Челябинск» Александр Комиссаров.

Кстати, средства на поездку Александра и его товарища по команде собирали, как говорят, всем миром. Комиссаров, дабы раздобыть необходимую сумму в 45 тысяч рублей выставил на продажу свои медали. Деньги в итоге нашлись. Но те, кто пожертвовал средства от бонуса в виде медалей отказались.

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