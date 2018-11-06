«Совесть замучила»: житель Челябинской области признался в убийстве спустя 7 лет

СЕГОДНЯ 17:12 2018-11-06T17:12:00+03:00

Мужчина сам пришел в полицию и написал явку с повинной

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В Копейске раскрыли преступление семилетней давности. Причем убийца пришел в полицию добровольно и сделал чистосердечное признание.

40-летний житель села Варламово рассказал, что в августе 2011 года выпивал со своим знакомым. В тот день между ними разгорелась ссора. Мужчина нанес 62-летнему приятелю больше 30 ударов по голове. От полученных травм пожилой человек скончался.

— Все это время уголовное дело считалось не раскрытым. Обстоятельства преступления так и остались бы тайной, если бы виновник не пришел с повинной спустя 7 лет, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области.

Кстати, южноуралец сознался в убийстве вскоре после того, как освободился из колонии, где отсидел почти 6 лет за аналогичное преступление. Теперь его вновь отправят за решетку. На этот раз на 9 лет.

Между тем следователи гадаю, что заставило мужчину повинится: то ли назад в тюрьму захотел, то ли совесть замучила.

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