«Совесть замучила»: житель Челябинской области признался в убийстве спустя 7 лет
В Копейске раскрыли преступление семилетней давности. Причем убийца пришел в полицию добровольно и сделал чистосердечное признание.
40-летний житель села Варламово рассказал, что в августе 2011 года выпивал со своим знакомым. В тот день между ними разгорелась ссора. Мужчина нанес 62-летнему приятелю больше 30 ударов по голове. От полученных травм пожилой человек скончался.
— Все это время уголовное дело считалось не раскрытым. Обстоятельства преступления так и остались бы тайной, если бы виновник не пришел с повинной спустя 7 лет, — сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области.
Кстати, южноуралец сознался в убийстве вскоре после того, как освободился из колонии, где отсидел почти 6 лет за аналогичное преступление. Теперь его вновь отправят за решетку. На этот раз на 9 лет.
Между тем следователи гадаю, что заставило мужчину повинится: то ли назад в тюрьму захотел, то ли совесть замучила.
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