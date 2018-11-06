Погоня со стрельбой за нетрезвым водителем в Магнитогорске попала на видео

СЕГОДНЯ 19:03 2018-11-06T19:04:15+03:00

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В сети появились кадры задержания пьяного лихача. На записи видно, как автомобили ДПС с проблесковыми маячками несутся за «легковушкой». Судя по дате выставленной на видео, события происходили в конце октября этого года.

Погоня началась на улице Галиуллина. Внимание дежурных инспекторов привлек «ВАЗ — 2108». Водителя «Жигулей» попросили остановится. Но он проигнорировал требование. Несколько экипажей ДПС догнали его за пределами города.

— На 7 км автодороги Магнитогорск-Кизильское сотрудники ГИБДД применили огнестрельное оружие — стреляли по колесам. В результате автомобиль остановился, потеряв управление, — рассказывает специалист группы по взаимодействию с СМИ УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

Водитель и пассажиры попытались скрыться. Но были задержаны сотрудниками полиции. Позже выяснилось, что за рулем «легковушки» находился 19-летний магнитогорец. Он был пьян, поэтому решил не останавливаться.

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