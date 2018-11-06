2018-11-06T19:24:46+03:00
Общество

Пять миллиардов в благоустройство. По решению губернатора средства пойдут в города и села

Средства рассчитаны на пять года
Ольга АНТОНОВА
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С 2014 года в Челябинской области работают масштабные федеральные и региональные проекты по благоустройству. Значительные средства предусмотрены федеральной программой «Формирование комфортной городской среды». С 2019 года программа будет синхронизирована с федеральной программой по ремонту дорог.

Локальные, но не менее важные проблемы, помогает решать проект губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела».

— В Челябинской области есть все инструменты для благоустройства общественных территорий. По итогам участия в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году наш регион занял 7 место среди 83 субъектов РФ. Областная программа «Реальные дела», которая дополняет федеральный проект, — подчеркнул губернатор.

Проект губернатора «Реальные дела» работает в регионе с 2016 г. На решение наиболее острых проблем из областного бюджета за три года направлено более 2,7 млрд руб. Решаются вопросы благоустройства, ремонта дорог, строительства новых котельных и газификации, ремонта детсадов, школ.

Губернатор утвердил областную программу про благоустройству города и сел до 2022 года. Стоимость проекта 5 млрд 254 млн руб. При этом, 4 млрд 256 млн руб — средства федерального бюджета, прочее — областного. Средства распределят равномерно на пять лет.

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