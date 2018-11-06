2018-11-06T20:06:05+03:00
Общество

Поторопись! Южноуральцы выбирают объекты по проекту губернатора «Реальные дела»

Список будет готов до конца ноября
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Серия дискуссионных площадок по выбору объектов инфраструктуры для ремонта и благоустройства в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела» началась в Челябинской области.

До конца ноября города и районы сформируют перечень «Реальных дел-2019». Все пункты программы обсудят с местными жителями.

Проект «Реальные дела» инициирован губернатором три года назад для устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов. На решение наиболее острых проблем из областного бюджета за это время направили более 2,2 млрд руб.

За эти годы решено более пяти тысяч больших и малых задач. Деньги областного бюджета направляли на благоустройство, ремонт дорог, строительство, газификацию, ремонты школ и детсадов.

В Южноуральске обсуждение пунктов программы уже началось. Люди, например, голосуют за завершение строительства кинотеатра. Хорошо бы там появилось современное оборудование. Так же в планах реконструкция здания геронтологического центра, чтобы пожилые одинокие люди не были бы предоставлены сами себе, с пользой и интересом проводили время.

В нынешнем году по программе между муниципалитетами распределили более 500 млн руб. В 2019 году по предложению губернатора финансирование программы будет увеличено.

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