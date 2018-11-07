2018-11-07T05:18:24+03:00
Общество

Для саммитов. Дмитрий Медведев направляет в Челябинск 15 миллиардов рублей

Распоряжение премьер-министра уже подписано
Ольга АНТОНОВА
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Борис Дубровский обратился к Дмитрию Медведеву. Фото: gubernator74.ruБорис Дубровский обратился к Дмитрию Медведеву. Фото: gubernator74.ru
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Глава кабинета министров Дмитрий Медведев распорядился выделить Челябинску 15 миллиардов рублей на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Бумага направлена министру финансов Антону Силуанову.

Средства пойдут на ремонт дорог, фасадов зданий, озеленение и другие работы. С просьбой о выделении средств к Медведеву обратился губернатор Борис Дубровский.

«В целях подготовки к проведению саммитов ШОС И БРИКС в 2020 году в Челябинске на региональном уровне требуется реализация комплекса подготовительных мероприятий, главным образом, направленных на формирование соответствующей инфраструктуры. Бюджет Челябинской области на 2019 и 2020 годы утвержден с предельным уровнем дефицита 12,5 млрд и 13,2 млрд руб соответственно. Но для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС предусмотрено 5,1 млрд на 2019 г. На 2020 г такие возможности у региона отсутствуют.

Прошу вас рассмотреть возможность оказать финансовую помощь Челябинской области и выделить 15,127 миллиарда, из которых в 2019 году — 9,757 миллиарда, в 2010 году — 5,37 миллиарда», — обратился к премьер-министру России Борис Дубровский.

Распоряжение министру финансов РФ председатель Правительства РФ написал на обращении губернатора Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

Распоряжение министру финансов РФ председатель Правительства РФ написал на обращении губернатора Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

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